49-jarige drugsgebruiker bedreigt schoonzus met verkrachting

De zeer brutale verdachte Soebhas M. (49) is woensdag door de politie in Suriname in verzekering gesteld wegens bedreiging van verkrachting en enig misdrijf tegen het leven gericht.

Deze verdachte is een oud bekende van de politie. Hij is vaker voor diverse misdrijven in verzekering gesteld. Zo heeft hij acht jaar terug gepoogd de vrouw van zijn broer te verkrachten, waarvoor hij toen ingesloten was.

De verdachte is een drugsgebruiker en zoekt vaker ruzie met iedereen. Vorige week heeft hij zijn broer, die ondernemer is, met de dood bedreigd. Daarbij zou hij gedreigd hebben de vrouw van zijn broer te verkrachten.

De schoonzus, die een trauma van het eerder geval heeft opgelopen, is zeer bevreesd en bang dat de verdachte zijn woorden in daden kan omzetten.

Woensdag 19 oktober werd de verdachte door de politie opgepakt en naar het politiebureau overgebracht. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.