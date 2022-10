ZIEN: Rolstoelgebonden man zwemt in de rivier

Uttamkumar Isurdeen uit Essequibo regio 2 in Guyana, was begin twintig (bijkans 12 jaar geleden) toen hij zijn ruggenmerg beschadigde bij een auto-ongeluk.

Als jonge echtgenoot en vader in die tijd overwon hij onoverkomelijke hindernissen om te zijn waar hij nu is. Hij bleef actief en betrokken bij sport, aangezien hij voor het ongeval cricketspeler was. Er zijn video’s van hem op TikTok waar hij onder andere een cricketbal naar zijn zoon bowled en hem leert om te batten.

Wat Isurdeen heeft aangetoond is dat je ondanks uitdagingen, als je jezelf blijft motiveren en pushen in de overtuiging dat de dingen beter zullen worden, uiteindelijk zowel de mentale als de fysieke barricades zult overwinnen.

Zijn leven en reis tot nu toe is een motivatie voor degenen die misschien op zoek zijn naar antwoorden maar vooral naar hoop, op dezelfde manier als hoe hij n 2010 betrokken was bij het auto-ongeluk.

Bekijk hieronder een video van hoe Isurdeen uit zijn rolstoel gaat en in de rivier zwemt.