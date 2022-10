Twee auto’s en stroompaal zwaar beschadigd na aanrijding te Munder

Deze twee auto’s zijn dinsdagavond behoorlijk beschadigd geraakt, na een aanrijding op de hoek van de Kashmir- en de Napelsstraat in Suriname. Twee personen zijn daarbij gewond geraakt.

Een van de auto’s raakte na de aanrijding ook nog een EBS stroompaal, die in tweeën brak. Door de laaghangende kabels is het verkeer over de Kashmirstraat gestremd.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De Surinaamse politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval op de kruising.

De veroorzaker van het ongeval vertoonde symptomen van dronkenschap en is door de politie meegenomen.