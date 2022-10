Politie onderzoek naar mogelijke aanwezigheid van drugs op Jules Sedney Haven

Op de Jules Sedney Haven in Suriname is er vanmorgen onderzoek geweest naar de mogelijke aanwezigheid van drugs. De verboden middelen zouden ontdekt zijn door de douane tijdens controle.

De redactie van Waterkant.Net nam waar dat verschillende eenheden van de Surinaamse politie ter plaatse waren. Bij navraag bleek het te gaan om de narcotica brigade alsook andere eenheden van de politie die ter plaatse waren.

Wat er is aangetroffen en of er daadwerkelijk sprake is van een drugsvangst, is nog niet duidelijk.

Zodra er meer bekend is wordt dit bericht aangevuld en/of bijgewerkt.