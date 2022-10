Man lokt schatje van z’n vrouw naar huis en berooft hem van geld en sieraden

De 23-jarige Rashiel P. is door de politie in Suriname aangehouden en in verzekering gesteld, omdat hij een vriend van zijn vrouw naar zijn woonadres heeft gelokt en hem daarna onder bedreiging van een houwer heeft beroofd.

Maandagavond kwam de 21-jarige vrouw, die werkzaam is in een bar, thuis aan. Ze kwam haast elke dag laat van het werk. Haar partner Rashiel begon haar op die bewuste nacht zonder enige aanleiding slagen toe te brengen. Daarbij pakte hij haar telefoon af.

Het lukte de vrouw om uit de woning te rennen en weg te vluchten. Samen met een vriendin stapte ze naar de Surinaamse politie en deed aangifte van mishandeling.

Nadat ze van huis was weggerend kreeg zij op haar telefoon die was achtergebleven, WhatsApp berichten van een man die eten voor haar wilde brengen. Uit het politieonderzoek blijkt dat het zou gaan om een ‘schatje’ van de vrouw. Rashiel, die de zaktelefoon bij zich had liet hem niets weten en lokte hem naar huis. Hij beantwoordde de berichten en nodigde hem naar huis met de mededeling dat ‘zij’, dus de vrouw alleen thuis was.

Het schatje van de vrouw is nietsvermoedend met een portie eten naar haar adres getogen. Daar werd hij door haar man, die een houwer gereed had gezet, opgewacht. Onder bedreiging van de houwer is het slachtoffer beroofd van zijn geld 1.500 SRD, 150 Euro, 70 USD en waardevolle sieraden.

De politie werd ingeschakeld, die de verdachte op zijn woonadres heeft aangehouden. Hij werd overgebracht naar het politiebureau, waar Rashiel na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering is gesteld.