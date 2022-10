Man die vermoedelijke inbreker doodstak in verzekering gesteld

De 19-jarige S.S. die afgelopen nacht mee werd genomen naar het politiebureau, nadat een nog onbekende man door messteken om het leven kwam, is vandaag na te zijn voorgeleid bij een hulpofficier en na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname in verzekering gesteld.

S.S. raakte in de vroege ochtend in een worsteling met een man, van wie de personalia nog niet bekend zijn. Het slachtoffer, waarvan werd vermoed dat hij meer zou afweten over de diefstallen in de straat, hield steek- en snijwonden in zijn buikstreek, oksel, nek en hoofd over aan de worsteling.

Toen de ambulance ter plaatse arriveerde bleek dat het slachtoffer het leven had gelaten. Er was ook reeds sprake van lijk stijfheid.

De redactie verneemt dat de buurt al enige tijd geteisterd wordt door inbrekers. Afgelopen nacht werden verdachte figuren tegen twee uur ’s nachts door buurtbewoners in de straat gesignaleerd. De politie van De Nieuwe Grond werd gealarmeerd, die een man van de plaats verwijderde.

Later werd weer een man gesignaleerd op een aangrenzend perceel voor een magazijn. S.S. ging naar hem toe om rekenschap te vragen, waarna ze in een worsteling raakten. Een vrouw kwam nog tussen de twee om partijen uit elkaar te halen.

Tijdens die worsteling is de man gestoken en zeeg hij neer. De politie werd gealarmeerd die ter plaatse ging voor onderzoek. Een ambulance werd ingeschakeld die de politie bij aankomst te kennen gaf dat het slachtoffer geen teken van leven vertoonde.

De politie starte een onderzoek in de omgeving en trof een gasbom gedekt met een vuilniszak, die reeds was weggenomen van een andere buurtbewoner in de straat. Ook een tas met lemmetjes werd in de directe omgeving van het slachtoffer aangetroffen.

Het is echter niet duidelijk of het slachtoffer ook daadwerkelijk betrokken was bij de gasbom diefstal.

Het scherp voorwerp waarmee het slachtoffer werd verwond werd aan de politie overgedragen. Ook een steen met bloed werd in beslag genomen door de politie. De verdachte werd in verband met het verdere onderzoek naar het politiebureau overgebracht en zit nu vast.

De zaak werd ter plaatse overgedragen aan kapitale Delicten die het onderzoek verder zal verrichten.