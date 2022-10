Man aangehouden voor diefstal riooldeksels

De politie in Suriname heeft een man aangehouden die betrapt werd bij het stelen van riool deksels. De acties van de man zijn vastgelegd met een bewakingscamera (foto).

Al geruime tijd werden riooldeksels gestolen, waarschijnlijk voor de handel in oud metaal. Het Surinaamse ministerie van Openbare Werken deed het verzoek aan de PG voor onderzoek naar de diefstallen.

Het is de politie van ressort centrum gelukt om een verdachte aan te houden, met in zijn bezit tal van riooldeksels. Hij is na voorgeleid te zijn bij een hulpofficier van justitie, in verzekering gesteld.

Inspecteur Milton Bisschop van het Korps Politie Suriname laat optekenen dat de politie keihard werkt om klaarheid te brengen in deze case. “De mensen die opkopen zijn ook gewaarschuwd. Pas op voor gewoonte heling en heling. Er staat inverzekeringstelling op”, aldus Bisschop.

Ook op een andere locatie zou iemand aangehouden zijn. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om de twee verdachten M.C. (27) en R.L. (35).