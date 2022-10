Hoofddader pesten en trappen leerling geschorst

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in Suriname (minOWC), heeft stappen genomen in de zaak waarbij een leerling op maandag 17 oktober in elkaar is getrapt tijdens het pesten. De hoofddader van deze mishandeling is geschorst meldt het Surinaamse ministerie.

Er ging een filmpje viraal op sociale media, waar te zien is hoe de leerling in kwestie wordt belaagd door medeleerlingen en er geweld wordt gebruikt. minOWC vindt dit gedrag verwerpelijk en keurt het dan ook af. Eenieder heeft het recht op veiligheid en geborgenheid.

Jaarlijks hebben leerlingen te maken met allerlei soorten van geweld. Pesten is er een van. Enkele leerlingen hebben hierdoor ook de hand aan zichzelf geslagen. Hoewel er wordt gewaarschuwd dat leerlingen elkaar niet (mogen) pesten, wordt er geen gehoor hieraan gegeven. Het lijkt wel meer op het stoer doen van leerlingen om dit wangedrag voort te zetten.

Het minOWC doet een beroep op deze leerlingen om te stoppen met deze soort praktijken. “De school is een instelling waar je naartoe gaat om kennis op te doen. Te allen tijde moeten leerlingen zich vrij en veilig kunnen voelen om zich op en of onderweg, van en naar school te begeven. Niemand mag ze dat recht ontnemen. Behandel een ander met respect, zoals jijzelf behandeld wil worden.”

Het ministerie heeft in deze case al stappen ondernomen om de hoofddader te schorsen en als advies verandering van omgeving meegegeven. Er zal aan hem begeleiding aangeboden worden, hoe om te gaan met anderen. In het ergste geval zal de departementsleiding er niet voor schromen om deze leerling van school af te schrijven indien er geen verandering optreedt.

Intussen is het slachtoffer met zijn ouders ontvangen door de afdeling Inspectie van Onderwijs. Hij zal voor verdere begeleiding verwezen worden. De afdeling Jeugdzaken van de politie is door de school in kennis gesteld van het voorval en die zal de zaak verder onderzoeken.