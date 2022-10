Guyana verwacht eerste oplaadstations voor elektrische voertuigen in februari 2023

De eerste grote stap om Guyana’s autotransitie in gang te zetten, nadert. Het Guyana Energy Agency (GEA) verwacht dat de eerste oplaadstations voor elektrische voertuigen (EV), onderdeel van een proefproject, in februari 2023 zullen arriveren.

Het project omvat de levering van zes laadstations die over het land worden geplaatst. Het contract werd toegekend aan Flash Motors Company Limited uit Jamaica, vertelde de Chief Executive Officer van GEA, Mahender Sharma, aan OilNOW.

Hij zei dat de verwachte datum gebaseerd is op de productiecyclus. Het kabinet verwacht op dit moment geen grootschalige import van EV’s, maar ziet de installatie van de eerste laadstations als een doorbraak.

Is Guyana klaar om elektrisch te gaan? Volgens Sharma bieden elektrische voertuigen een belangrijke kans om over te schakelen naar een duurzame vorm van energie en het hoge gebruik van hernieuwbare energie in de elektriciteitssector te bevorderen.

De CEO staat op basis van zijn eigen ervaring in voor het comfort en de efficiĆ«ntie van EV’s. De GEA had een Nissan Leaf 2019 binnengehaald, die in het weekend wordt opgeladen met zonne-energie.

GEA heeft ook een tweede voertuig aangeschaft, dat naar verwachting in november van dit jaar zal arriveren.