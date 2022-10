Cocaïne in deuren van rijstcontainers op haven aangetroffen

In de deurbalken van deze containers met rijst, op de Jules Sedney Haven van Suriname, zijn vandaag drugs aangetroffen. Het gaat om cocaïne welke door een gezamenlijke actie van de Narcotica Brigade, Hondenbrigade en leden van de Port Controle Unit werd onderschept.

Eerder liet de redactie van Waterkant.Net weten dat gespecialiseerde diensten van de Surinaamse politie, druk bezig waren met een onderzoek op de haven. Dit nadat er onregelmatigheden door de douane waren ontdekt en een politiehond een positieve melding deed.

Het bericht werd even later bevestigd door het Korps Politie Suriname die onderstaande foto’s naar buiten bracht.

De drugs zaten volgens KPS verstopt in ijzeren staven in de deurbalken van de vier 20 foot containers, waarin rijst was ingeladen die vervoerd zou worden naar de haven van Rotterdam. De Surinaamse brandweer verleende assistentie om de ijzeren staven te verwijderen.

De aangetroffen hoeveelheid drugs is nog niet bekend.

Foto (c) Korps Politie Suriname