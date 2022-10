Ambassadeurs overhandigen geloofsbrieven aan president Santokhi

Zes niet-residerende ambassadeurs hebben hun geloofsbrieven overhandigd aan president Chandrikapersad Santokhi. Op 18 oktober maakten de afgezanten van Zweden, Bulgarije, Peru, Qatar, Bahrein en de Heilige Stoel (het Vaticaan) hun opwachting bij het staatshoofd in het presidentieel paleis.

De gezanten hadden elk een bilateraal onderhoud met president Santokhi. Het gaat om ambassadeurs Anders Bengtcén (Zweden), Bojidara Nikolova Sartchadjieva (Bulgarije), Rómulo Fernando Acurio Traverso (Peru), Ahmed Ibrahim A. Al-Abdulla (Qatar), Bader Abbas Al-Helaibi (Bahrein) en Santiago De Wit Guzman, Apostolische nuntius van de Heilige Stoel (Vaticaan). Van Bahrein en Qatar is het de eerste keer dat een ambassadeur Suriname bezoekt.

Suriname wil met bevriende naties constructieve relaties ontwikkelen, gebaseerd op wederzijds respect en voordeel. Volgens het staatshoofd is samenwerking nodig om de economie te diversifiëren en investeringen aan te trekken. De gezanten zeiden mee te zullen werken aan het versterken van de relatie met Suriname op verschillende gebieden in het bijzonder op het gebied van voedselvoorziening.

De Peruaanse diplomaat Traverso deelde mee dat er grote interesse voor samenwerking is binnen de mijnbouwsector en het behoud van het regenwoud, inheems cultuur en horeca. Ambassadeur Al-Helaibi van Bahrein toonde eveneens interesse in de mijnbouwsector met name voor goud. Verder deelde hij mee dat er in de toekomst veel Memoranda of Understanding (MoU’s) getekend zullen worden, waarbij de private sector wordt betrokken.

Met ambassadeur Bengtcén kwam het verzoek ter sprake voor steun van Zweden bij het navigeren door de complexe EU-processen voor visumvrijstelling voor het Schengengebied. De Zweedse gezant zegt te begrijpen dat dit voor Suriname een belangrijke zaak is en zegt dat daarvoor discussies nodig zijn binnen de Europese Unie. Verder blijft de issue klimaatsverandering hoog op de agenda van Suriname staan, met name toegang tot klimaatfinanciering en capaciteitsopbouw.

Aangezien de bilaterale betrekkingen tussen de Republiek Suriname en de Heilige Stoel dateren uit 1994, is het wenselijk deze betrekkingen te versterken, niet alleen binnen de Rooms-Katholieke gemeenschap, maar ook op bilateraal en diplomatiek niveau. In die geest heeft het Surinaamse staatshoofd meegedeeld dat er gewerkt wordt aan het identificeren en aanstellen van een diplomatieke vertegenwoordiger van Suriname bij de Heilige Stoel.