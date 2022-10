VIDEO: Auto vliegt in brand na aanrijding

Bij een aanrijding vanmiddag op de hoek van de Kleine- en de Gompertstraat in Suriname, is een personenauto in brand gevlogen. Het voertuig werd vrijwel geheel door het vuur verwoest.

Het gaat om een aanrijding tussen een pick-up en een personenauto, welke rond 14.50u plaats vond op bovengenoemde kruising.

Niemand raakte gewond. De brandweer van post Geyersvlijt reed uit om het vuur te blussen (foto).

Over de juiste toedracht van de aanrijding is nog niets bekend.

Bekijk hier beelden van de brand, die via Facebook zijn gedeeld: