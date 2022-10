Verdachte van moord op Braziliaanse vrouw kan zich niets meer herinneren

Niranjan J. die ervan wordt verdacht op 5 juni 2022 de 53-jarige Maria Alves Da Silva van het leven te hebben beroofd, moest zich vandaag op de zitting verantwoorden. Dit geval deed zich voor in een appartement aan de Ringweg Noord in Suriname.

De verdachte, die rechtsbijstand krijgt van advocaat Maureen Nibte, kan zich niets van het misdrijf herinneren. “Ik kan mij niks herinneren meester, a kieno fiegie” (de film is gewist) sprak de verdachte kort.

De vervolgingsambtenaar wil op de volgende zitting een aantal getuigen horen. Aan de verdachte wordt moord, doodslag en zware mishandeling de dood ten gevolge hebbende verweten.

Maria, die geen teken van leven meer vertoonde, werd halfnaakt voor de deur van haar kamer aangetroffen, waarbij haar voorhoofd in een plas bloed lag. In de directe omgeving van het slachtoffer is er een gereedschap van hard metaal gevonden en in beslag genomen.

Het voorlopige onderzoek heeft uitgewezen dat kort voor het gebeuren de verdachte samen met een andere buurtbewoner van een feestje kwam, waarbij de twee zich naar hun kamers hadden begeven.

Na enkele minuten hoorde een buurtbewoner gestommel en ging erop af. Bij die gelegenheid zag hij Maria voor de deur van haar kamer liggen. Ze was niet aanspreekbaar. Verder zag hij dat Niranjan zonder kleren de straat opging om zich vervolgens uit de voeten te maken.

Tijdens een zoekactie van de politie werd de verdachte in zijn onderbroek in de directe omgeving aangetroffen en in de boeien geslagen (foto). Hij werd overgebracht naar het politiebureau, waarna hij ter voorgeleiding overgedragen werd aan de afdeling Kapitale Delicten.

Bij de voorgeleiding ontkende hij zich schuldig te hebben gemaakt aan het strafbare feit. Op 15 november wordt de behandeling van de strafzaak voortgezet. De verdachte blijft aangehouden.