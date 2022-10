Kunstenaar Soerdjan Parohi op 84-jarige leeftijd overleden

In Suriname is kunstenaar Soerdjan Parohi maandag 17 oktober op 84-jarige leeftijd overleden. Dat heeft een familielid bevestigd aan de redactie van Waterkant.Net.

Kunstenaar Parohi werd vooral bekend als pottenbakker. Hij heeft heel veel mensen opgeleid tot pottenbakker, die thans allen zelfstandig ondernemer zijn.

Maar hij was ook toneelschrijver en dichter. Hij schreef gedichten in het Sarnami, het Hindi, het Nederlands en in het Sranan Tongo. In zijn gedichten staat de oprechte Surinamer centraal.

Daarnaast heeft hij tal van liederen geschreven die door diverse Surinaamse en Indiaanse zangers nog steeds gezongen worden en was hij kenner van het Sarnami.

in februari dit jaar werd rond zijn 84ste verjaardag, het Soerdjan Parohi Museum geopend bij zijn woning op de hoek van de Leys- en Commissaris Weythingweg.

Parohi overleed maandag in het ziekenhuis na een ziekbed. De uitvaart vindt donderdag 20 oktober plaats te Weg naar Zee.