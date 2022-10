Gefrustreerde man bedreigt schatje van ex-vriendin met houwer

De 23-jarige Jurmain W. kon niet verkroppen, dat zijn ex-vriendin hem heeft verlaten en een andere relatie is aangegaan.

Hij heeft met een houwer gezwaaid in de richting van de nieuwe vriend en hem daarbij ook bedreigd. Daarnaast zou hij hem haast elke dag hebben geïntimideerd.

De vriendin heeft drie maanden terug haar intrek elders genomen. Zij heeft intussen een schatje, waarmee de verdachte een probleem heeft.

De verdachte werd na de aangifte door de Surinaamse politie opgespoord en aangehouden. Hij geeft toe uit frustratie de nieuwe vriend van zijn ex te hebben geïntimideerd en met een houwer te hebben bedreigd.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname is de 23-jarige jongeman in verzekering gesteld.