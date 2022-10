Benadeelde inbraak ziet vrouw met haar gestolen tas en zonnebril lopen

Savian M. is afgelopen vrijdag door de politie in Suriname aangehouden wegens diefstal. Ze werd op die bewuste dag door een benadeelde van inbraak, met daarbij gestolen spullen in de stad gesignaleerd.

De inbraak werd op woensdag 12 oktober in Paramaribo Noord gepleegd. Op vrijdag was de aangeefster met haar partner in de stad en zag de vrouw ineens lopen met haar spullen.

De blauwe tas maar ook de zonnebril die de vrouw bij zich had, vielen haar meteen op. Haar man hield de vrouw vast, waarna de politie van Centrum werd ingeschakeld.

Savian werd aan de politie overgedragen. Ze verklaarde de spullen voor 20 SRD bij iemand te hebben gekocht. Ze weet niets over de inbraak.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de vrouw in verzekering gesteld.