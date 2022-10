Voortvluchtige fraude verdachte Robert Koendjbiharie aangehouden

Het Justitieel Interventieteam in Suriname (JIT) heeft maandagmiddag de voortvluchtige verdachte Robert Koendjbiharie (40), alias ‘Blaka’, aangehouden. Hij werd gezocht in de mega fraudezaak bij het Surinaamse ministerie van Financiën.

In deze zaak werd 59.3 miljoen SRD verduisterd, waarin Danielle K., hoofd Comptabiliteit Financiën & Planning, haar jongere zus en broer Megeza en Mervelino, Yoran R. en Sergio C. aangehouden en in verzekering gesteld. De hoofdverdachte Mosa Rother is vooralsnog voortvluchtig.

Het speciale team, dat rechtstreeks onder de Procureur-Generaal valt heeft na uitgewerkte informatie de verdachte Blaka in een appartementencomplex te Leonsberg opgespoord en aangehouden. Volgens informatie blijkt dat hij was uitgeweken naar Frans-Guyana.

Blaka wordt verdacht van deelname criminele organisatie, oplichting, valsheid in geschrifte, money laundring, verduistering en medeplichtigheid. Op zijn rekening is SRD 40.9 miljoen gestort. Intussen is het verduisterd geld reeds terugbetaald aan de staat.