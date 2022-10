Tragikomedie ‘El Houb’ te zien bij TBL Suriname

De film ‘El houb’ (de liefde) is de eerste speelfilm die de gevoeligheid rond coming-out in de Nederlands-Marokkaanse gemeenschap bespreekbaar maakt, en beleefde zijn wereldpremière op het prestigieuze Frameline Film Festival in San Francisco.

De film draait donderdag 20 oktober in TBL Cinemas Suriname en de kaartjes zijn gratis. Deze derde film van het International LGBTIQ+ Filmfest wordt aangeboden door de Nederlandse ambassade. De organisatie is blij met deze keuze: de film is splinternieuw en hoofdrolspeler

Je probeert te doen wat je familie van je verwacht, je wilt dat iedereen trots op je is. Je doet je best om niemand teleur te stellen, maar hoe vertel je dat je valt op iemand van hetzelfde geslacht? In El Houb, Arabisch voor ‘de liefde, leeft de Marokkaanse Nederlander Karim Zahwani met een leugen – tot zijn vader hem in bed aantreft met een andere man.

Karim sluit zich letterlijk opsluit in de kast wanneer zijn ouders weigeren zijn gevoelens te accepteren. Het verdriet, de onmacht en de soms hilarische reacties van de omgeving zijn herkenbaar. De debuutfilm van regisseur Shariff Nasr ging vorige week op Coming Out Day in première in Nederland en is in juni goed ontvangen tijdens een festival in San Francisco.

Het internationale filmfestival van Suriname opende begin oktober met Saving Face, een film over de liefde tussen twee Chinees-Amerikaanse vrouwen die was aangeboden door de Amerikaanse ambassade. Op 12 oktober genoot de volle zaal van een selectie uit de Indiase serie His Storyy. Het filmfestival is een van de vele evenementen tijdens de Pride Month.

In zijn speech vóór His Storyy benadrukte Parea’s Winston Lieveld nog eens de bedoeling van de maand. “De feesten, discussies, filmavonden, de Pride March op 29 oktober en andere activiteiten gaan hand in hand met de protesten om mensenrechten in Suriname voor iedereen gelijk te maken. Wij zijn voor de inclusieve samenleving.”

Coming-out

Wie klaar is om uit de kast te komen, mag rekenen op de ondersteuning van de organisaties van het LGBT-platform, zei Joey Lansdorf woensdag in TBL Cinemas, maar “Als je nog niet ready bent, kom dan niet uit de kast. Blijf waar je bent!” Ruben del Prado kreeg de lachers op zijn hand met de opmerking: “Je mag in de kast blijven, maar kom wel naar de film!”

El Houb: Donderdag 20 oktober 2022, om 19:30u in T.B.L. Cinemas. Inloop om 19:00u.