Suriname 3e runner up bij Top Model of Universe verkiezing

De 18-jarige Surinaamse Tanicha Narain heeft zondag onder de banner van Tropcial Beauties Suriname meegedaan aan de Top Model of Universe verkiezing in Instanbul, Turkije.

De pageant werd van 12 tot 16 oktober gehouden in het land en daarbij hebben de contestanten fotoshoots, boottocht door Bosphurus in Istanbul, interviews en rehearsals gedaan.

De top 5:

1.Turkije

2.Nederland

3.Rusland

4.Suriname

5. Servië

Jermain Tjin-A-Koeng, national director van Top Model of Universe en organistie van Miss & Mister Tropical Beauties Suriname, zegt aan Waterkant.Net dat Narain een van de uitschieters was en ook een van de beste catwalk skills van de groep had.

Tjin-A-Koeng is vol lof over de prestatie van de schoonheid. “Ik ben super trots op haar. Ze heeft na drie jaar haar droom om Suriname te vertegenwoordigen werkelijkheid zien worden en is meteen in de prijzen gevallen. Een absolute top prestatie”.

Narain is student van de Algemene Middelbare School (AMS) en heeft een passie voor modellenwerk. Vanuit Turkije laat zij haar ouders, ex-vicepresident Ashwin Adhin en haar sponsoren bedanken voor alle ondersteuning.