Officiële oplevering gerenoveerde bruggen Openbare Werken

In het nieuw beleid van Openbare Werken is er besloten om bruggen en steigers in Suriname langzaam en duurzaam aan te pakken, dat wilt zeggen dat de houten bruggen en steigers vervangen zullen worden door duurzaam materiaal. De renovatie werkzaamheden van de bruggen landelijk zaten een tijdje stil.

Minister Riad Nurmohamed achtte het nodig, ondanks de geringe middelen van het ministerie, toch enkele bruggen prioriteit te geven om aangepakt te worden. In dit kader werden de gerenoveerde bruggen, t.w. de Kameelbrug, de stalenbrug over het Wanicakanaal en de ophaalbrug over het Saramaccakanaal, officieel opgeleverd op vrijdag 14 oktober.

Op 30 september 2021 is er een contract getekend met het aannemingsbedrijf Bouwvast Jankie, waarbij er een tal van projecten zijn uitgevoerd onder dit contract. Het herstellen van diverse leuningen aan de Goede Verwachtingenweg, Sarangistraat, Nieuw Weergevondenweg (zowel aan de zijde van de Indira Ghandiweg als de Magentakanaalweg), Kolonistenweg, Floralaan over de Tapoeripakreek en de Gompertstraat zijn projecten die reeds zijn uitgevoerd. Verder is er een grondige renovatie gegeven aan de loopbrug te Oude Charlesburg.

De Kameelbrug en de stalenbrug over het Wanicakanaal zijn de 2 laatste projecten onder het contract van Bouwvast Jankie. Van beide stalenbruggen zijn de moerbouten van de roosters verwisseld, omdat deze voor teveel geluidsoverlast zorgde voor bewoners in de nabije omgeving.

Bij de ophaalbrug over het Saramaccakanaal zijn er werkzaamheden in PPP-verband uitgevoerd geeft Firazia Ataoellah, hoofd afdeling Bruggen en Steigers van het ministerie van Openbare Werken, aan. Voor deze brug heeft een donateur, die ook baat heeft aan de brug, zich aangemeld op het OW-ministerie.

Er zijn in totaal 94 planken aan Groenhart- en Makagreen hout door de heer Dwarka gedoneerd. Verder is er corboleum gedoneerd, en zijn een machine en gereedschappen beschikbaar gesteld voor het vlot uitvoeren van de werkzaamheden. Het werk zelf is in eigenbeheer uitgevoerd door het technische team van de afdeling Bruggen en Steigers en het technische team van DC Saramacca.

Als boodschap geeft Ataoellah mee dat er voorzichtig omgegaan moet worden met alle staatsgoed en dat bij het uitvoeren van werkzaamheden de nodige medewerking moet worden verleend. “Uiteindelijk bent u de gebruiker en moeten we allemaal begrijpen dat het materiële altijd onderhoud nodig zal hebben”, aldus Firazia Ataoellah.