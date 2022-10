Meisje (10) overleden op RGD-poli Moengo

De 10-jarige P.J. is vrijdag door haar vader naar de polikliniek van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) te Moengo gebracht, waar ze kort na aankomst is komen te overlijden.

Volgens de vader was zijn dochter reeds enkele dagen ziek. Ze had last van braken en diarree. Vrijdag verergerde haar situatie waarna hij haar naar de polikliniek bracht.

De politie van Moengo werd door de behandelende arts ingeschakeld, die op haar beurt overleg pleegde met het Openbaar Ministerie (OM) in Suriname.

Na afstemming met het OM is het ontzielde lichaam voor sectie in beslag genomen. Het onderzoek duurt voort.