Beschoeiingswerkzaamheden achter markt Nickerie vorderen

De werkzaamheden achter de openbare markt Nieuw Nickerie verlopen vlot. In opdracht van het ministerie van Openbare Werken (OW) is aannemer R. Balwantgir bezig met de uitvoering. Het aanleggen van een beschoeiing achter de markt in het rijstdistrict was een dringende noodzaak om verdere afkalvingen en verzakkingen te voorkomen. Op vrijdag 26 augustus 2022 werd de eerste paal geheid.

Volgens de aannemer zouden de beschoeiingswerkzaamheden twee maanden duren. Tot nu toe zijn er 40 Manbarklak palen geheid op een hoogte en zijn er 517.5 m3 klei gepeild. Ook is er 130 m3 aan gordingen aangebracht.

De palen die geheid zijn, moeten deels nog aangevuld worden met klei en de afwatering van de markt moet nog aangepakt worden. Volgens planning zal de oplevering eind oktober dit jaar plaatsvinden, meldt het ministerie van Openbare Werken.

De vishal die aan de Nickerierivier is gelegen, had jaren te kampen met het probleem van afkalving. Bij vloed en springvloed liep de vishal ook onder water, wat voor veel overlast voor de venters aldaar zorgde.

Teneinde verdere afkalving en ondermijning van dit gebied tegen te gaan, heeft het ministerie gekozen voor een speciaal soort hout dat goed bestand is tegen wormen en termieten, maar ook langer mee kan gaan.