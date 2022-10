Vechtpartij tussen vriendinnen ontaardt in steekpartij

De liefde tussen twee vriendinnen is vrijdagmiddag aardig bekoeld, toen ze ruzie met elkaar kregen aan de Goedehoopweg in Suriname.

Deze ruzie ontaardde in een steekpartij, waarbij de ene de andere tijdens een schermutseling met een mes in haar rechter onderarm heeft gestoken. Het slachtoffer raakte hierdoor gewond, waarbij ze per eigen gelegenheid vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld, die voor onderzoek ter plaatse ging. Voor de komst van de politie had de steekgrage verdachte de plaats reeds verlaten. De wetsdienaren hebben het mes ter plaatse aangetroffen en in beslag genomen.

Van de verdachte ontbreekt nog elk spoor.