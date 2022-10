Vanavond BORGOE meets PARBO in de Maassilo Rotterdam

Vanavond, zaterdag 15 oktober 2022, vindt in de Maassilo Rotterdam het indoor festival BORGOE meets PARBO plaats. In vier area’s wordt het Surinaamse gezellig met een hele rits aan artiesten.

Zo staan in de BORGOE area de bekende DJ CHUCKIE, samen met live artiesten POKE en DELANY. In de PARBO area staan de band PASSION samen met live artiesten GIO & KEIZER. Uiteraard zijn weer de beste dj’s uitgenodigd om de sfeer erin te brengen.

Nieuw is de VOLTAGE area welke gehost wordt door het bekende gelijknamige feest. Onder ander KALIBWOY zal daar live optreden samen met DJ CHUCKIE en ANDY SAFADO uit Suriname.

De vierde area is de zogeheten FOOD & CHILL area met eten van Best of Caribbean: BoCA!

De vorige editie van BORGOE meets PARBO op 1ste Pinksterdag was uitverkocht dus haal je kaarten snel via borgoeparty.nl, waar je ook de hele line-up terug vindt.

Hieronder een indruk van de vorige editie: