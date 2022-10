Bromfietser rijdend beroofd van overgemaakt geld

De 28-jarige bromfietser A.C. is zaterdag beroofd, nadat hij geld had ontvangen bij Western Union aan de Kwattaweg in Suriname.

Zijn familie had vanuit het buitenland geld overmaakt. Onderweg naar huis werd hij door een bromfietser en een duorijder van zijn tas beroofd, waarin hij het geld had bewaard. De verdachten hebben al rijdend het slachtoffer A.C. aan de Weidumweg beroofd.

In gesprek met Waterkant.Net zegt de benadeelde dat hij het geld voor zijn oom was gaan ontvangen. Hij stopte daarna bij een winkel waar hij die 200 euro heeft gewisseld. Nadien reed hij naar een bromfiets onderdelenzaak.

Volgens A.C. hebben de daders hem vanaf de bromfiets onderdelenzaak achtervolgd. Al rijdend rukte de duorijder de tas van A.C. weg met als gevolg dat het slachtoffer met zijn bromfiets kwam te vallen. Hij liep hierdoor verwondingen op aan zijn linkerarm.

De daders lieten hem in hulpeloze toestand achter en reden met de buit weg.

De politie werd ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. De buit betreft 200 euro, die reeds in SRD was omgezet en een identiteitskaart.