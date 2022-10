Ontevreden bushouders zullen vanaf maandag niet rijden

Bushouders van de verschillende routes hebben woensdag tijdens een bijeenkomst besloten om aanstaande maandag het werk neer te leggen. De bussen zullen in de garage blijven.

De bushouders zullen niet rijden vanwege ontevredenheid over de gang van zaken binnen de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) en op het ministerie van Transport Communicatie en Toerimse (TCT).

Wendel Willy zegt dat de PLO-voorzitter heeft aangegeven dat de organisatie reeds 70 procent van de zaken heeft kunnen realiseren met de TCT-minister, maar er niets daarvan te merken. “Praten over 70% realisatie is geen opluchting. Wij willen weten wat de 70 procent allemaal inhoudt en wat er met de overige problemen in sector gedaan zullen worden”, vertelt Willy.

Enkele buschauffeurs vertellen aan onze redactie dat zij de beloofde COVID-19-steun nog niet hebben ontvangen, ondanks tal van toezeggingen. De buschauffeurs vinden dat zij in de steek gelaten worden door de regering.

Bushouder Melvin overweegt om zijn bus te verkopen en aan landbouw te gaan doen. “Wij rijden de hele dag en komen toch niet uit. Voor mijn part stoppen we dan met rijden, want we kunnen niet ervan overleven”.