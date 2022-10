Man loopt steekwond op bij vechtpartij in centrum Paramaribo

Een man die vanmiddag rond 12:50u vermoedelijk betrokken was bij een vechtpartij aan de Jodenbreestraat in Suriname, werd in zijn hand gestoken met een scherp voorwerp gestoken. Het slachtoffer begaf zich naar marktpolitie om hulp te zoeken.

Een ambulance werd in geschakelde die na 35 minuten ter plaatse arriveerde. Gezien het feit dat de man hevig bloedde, bood een mediawerker eerste hulp aan door zijn bovenarm met een doek te verbinden.

Op een gegeven moment werd de mediawerker dor de Surinaamse politie gesommeerd de plaats te verlaten, omdat hij een foto van de situatie wilde vast leggen.

Van de verdachte ontbreekt nog elk spoor. De politie van ressort Centrum heeft de zaak in verder onderzoek.