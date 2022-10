Man bestolen van auto terwijl hij met dames aan het chillen was

Een man in Suriname heeft afgelopen weekend aangifte gedaan tegen een aantal dames, met wie hij aan het chillen was. Dit nadat zijn auto plotseling was verdwenen. De 24-jarige Shafiele E. en de 30-jarige Sanaida P. zijn door de Surinaamse politie aangehouden wegens diefstal van het voertuig en of medeplichtigheid aan diefstal.

In de nacht van vrijdag op zaterdag 8 oktober was de aangever bezig te chillen voor een fastfood restaurant aan de Latourweg. Daar ontmoette hij drie dames voor wie hij bier kocht. Na een babbeltje reden ze samen met de aangever naar Waterkant en keerden na enige tijd terug. Ze stopten toen bij een bar-dancing aan de Latourweg.

Vanaf toen weet de auto-eigenaar niet meer wat er is gebeurd. Hij werd dezelfde ochtend rond 05.00u wakker en merkte dat hij langs de Pontbuitenweg lag. Hij kon zijn auto nergens vinden en van de dames was er geen spoor te bekennen. Pas toen realiseerde hij zich dat de dames hem hadden besloten. De buit betreft een Toyota Carolla.

Hij stapte naar de politie en deed aangifte tegen de vrouwen. Woensdagmiddag zag hij een van de dames aan de Latourweg bij een restaurant. Hij schakelde de politie meteen in, die ter plaatse ging voor onderzoek. De dame werd geconfronteerd met de aangever, waarna op aanwijzing van haar de tweede dame werd aangetroffen.

Beide dames werden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Volgens hen heeft de derde voortvluchtige dame, een zekere Shasha de auto van de aangever vermoedelijk samen met een man gestolen. Shafiele en Sanaida verklaarden dat zij die nacht, toen ze van Waterkant naar de bar-dancing terugkwamen, de bar-dancing binnen gegaan.

De andere dame Shasha en een man namen plaats in de auto, waarin de eigenaar sliep. Ze zijn toen met hem weggereden. Hoogstwaarschijnlijk hebben zij de aangever op straat gedumpt en zijn met de auto ervandoor gegaan.

De politie heeft in het belang van het onderzoek Shafiele en Sanaida na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Aan de opsporing van de voortvluchtige dame en man wordt er gewerkt. De auto is nog niet terecht.