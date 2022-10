Politie Livorno houdt inbreker na wilde achtervolging aan

Wetsdienaren verbonden aan het politiebureau te Livorno hebben woensdag in de nacht een inbreker tijdens een wilde achtervolging in de kraag gevat. Dit gebeurde omstreeks 04.45u aan de Pandit Paltan Tewarieweg in Suriname.

De zoon van de woningeigenaar werd wakker, nadat hij gestommel hoorde. Hij stond op en keek uit het raam van zijn slaapkamer. Tot zijn schrik zag hij een man bij het raam van de woning van zijn vader staan.

De man was bezig het raam te forceren, waarna de zoon meteen de politie inschakelde. De verdachte was intussen via de ontstane opening de woning binnengedrongen. Intussen had de inbreker waarschijnlijk al door dat hij gesnapt was en kwam hij gauw weer naar buiten.

De ingeschakelde politie was intussen ter plaatse en toen de verdachte dat merkte vluchtte hij weg. Na een wilde achtervolging lukte het de wetsdienaren de 30-jarige Fabian R. in de kraag te vatten.

Hij werd meteen naar het politiebureau overgebracht, waar hij na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering is gesteld. De verdachte heeft niets buit kunnen maken.