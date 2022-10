Moeder en dochter dood na vergiftiging dor koolmonoxide

In België zijn de 44-jarige Louise en haar dochter Deborah (23) dinsdag om het leven gekomen door Koolmonoxidevergiftiging. Volgens Belgische media hadden de vrouwen een barbecue in de woning aangestoken als een goedkoop alternatief voor verwarming.

“Met de energiecrisis gaan mensen alternatieven zoeken om zich op een goedkope manier te verwarmen. Een barbecue in huis zetten is nooit een goed idee. Niet om te barbecueën en niet om je te verwarmen”, aldus een woordvoerder van de brandweer.

Koolstofmonoxide oftewel CO is een geurloos en kleurloos gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van gas (aardgas en butaan- of propaangas), kolen, stookolie, petroleum, benzine of hout.

CO-vergiftiging is de belangrijkste vorm van dodelijke intoxicatie in België. Het is echt een sluipmoordenaar: je ruikt, proeft en ziet het niet, dat is het grootste gevaar.