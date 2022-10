Drugsdealer aangehouden bij invallen Hogestraat en Hofstraat

De politie in Suriname heeft gisteravond deze verdachte aangehouden, met in zijn bezit drugs die hij ter verkoop aanbood. Dit na drugsinvallen gedaan aan de Hogestraat en de Hofstraat door de TaskForce Paramaribo bestaande uit leden van de Beveiliging en Bijstand dienst Suriname (BBS).

Een andere verdachte wist te ontkomen door weg te rennen tijdens de controle. In het voertuig van de voortvluchtige verdachte zijn drugs aangetroffen. De drugs en dat het voertuig zijn in beslag genomen.

KPS woordvoerder Milton Bisschop laat weten dat de Surinaamse politie ertoe over is gegaan om opstallen, die als bergplaats dienen voor drugsverkopers, te verwijderen en in beslag te nemen. De Taskforce zal onverwijld overgaan tot het verwijderen en in beslag nemen van deze opstallen

Hij laat weten dat de politie niet terug zal deinzen maar vastberaden is de criminaliteit aan te pakken.