Delegatie uit Qatar in Suriname om energie samenwerking te bespreken

Op woensdag 12 oktober 2022 heeft de staatsminister van Qatar voor Energie, Saad Bin Sherida S.J. Al Kaabi samen met de vicepresident Commerciële & Bedrijfsontwikkeling van QatarEnergy, Mohamed Salem Al-Marr een ontmoeting gehad met president Santokhi.

Tijdens de deliberatie op het Kabinet van de President hebben minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen en Staatsolie-functionarissen Rekha Bissumbar en Angele Karg aangezeten.

QatarEnergy is een staatsoliebedrijf van het Arabische Emiraat. Het bedrijf exploiteert alle olie- en gasactiviteiten in Qatar, inclusief exploratie, productie, raffinage, transport en opslag. De staatsminister voor Energie is ook de president en directeur van de staatsmaatschappij.

President Chandrikapersad Santokhi heeft aangegeven dat Suriname erg trots was om te horen dat QatarEnergy interesse had in de Surinaamse olie- en gassector.

Het staatshoofd heeft ook in zijn rol als CARICOM-voorzitter aan de staatsminister gevraagd om ook te investeren in de voedselindustrie, om de voedseltekorten wereldwijd tegen te gaan, waarop de Caribische regio flink kan inspelen.

“De maatschappij heeft een rijke geschiedenis in de olie- en gasindustrie”, aldus de regeringsleider. De Qatarese maatschappij deed een bod in 2021 in het ondiepe offshore en werd geselecteerd als de winnende bieder van Blok 6 en 8.

“De samenwerking tussen beide landen kan verder worden verstevigd door die te intensiveren, binnen zowel de publieke als de private sector, om de economische groei te versnellen en investeringen te bevorderen, zoals het luchtverkeer”, aldus de president.