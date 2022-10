Agressieve gokker wegens vernieling, bedreiging en diefstal aangehouden

De politie van Geyersvlijt heeft afgelopen weekend een man aangehouden die al circa twee maanden gezocht werd wegens vernieling, bedreiging en diefstal ten nadele van een Suribet retailershop. De verdachte is een oud bekende van de politie in Suriname en is vaker voor diefstallen aangehouden.

De man die bekend is als ‘Ninia’ was speelde in augustus roulette op een van de computers in de desbetreffende bettingshop. Waarschijnlijk had hij daarbij gewed op nummer 5, maar vanwege het fluctueren van internetverbinding werd dit niet geaccepteerd.

De klant liep naar de medewerkster en hield haar voor dat hij had gewonnen, maar dat hij daarvoor niet is betaald. Ze keek naar de uitdraai van het desbetreffende gokspel en merkte dat de klant niet had meegedaan of dat zijn bet niet was geaccepteerd. Hierop werd de klant kwaad en bedreigde de shopmedewerkster met de woorden “mi bos ju ede“.

Daarna pakte de boze klant pakte een bedrijfscalculator en gooide die kapot. Bij het verlaten van de shop nam hij de printer mee. Na een half uur kwam de agressieve gokker in de shop terug en ging weer tekeer.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld, maar voor de komst van de wetsdienaren had de agressieveling de plaats reeds verlaten. Al deze handelingen zijn vastgelegd met de bewakingscamera.

Op basis hiervan werd de verdachte afgelopen zaterdag tijdens surveillance door de politie positief herkend en aangehouden. Hij werd overgebracht naar het politiebureau, waar hij na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering is gesteld.