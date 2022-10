Nederlander met bijna 3 kilo coke aangehouden op Zanderij

Het Bestrijding Internationale Drug (BID) Team heeft op zondag 9 oktober op de J.A.P. internationale luchthaven van Suriname, de 39-jarige Nederlander van Surinaamse afkomst Milton M. aangehouden.

De verdachte die op vertrek stond naar het buitenland, poogde 2,7 kilogram cocaïne die verpakt was in zakken het land uit te smokkelen. Hij viel echter door de mand, aangezien de leden van het BID team het verderfelijk spul in zijn reiskoffer aantroffen meldt het Korps Politie Suriname (KPS).

Samen met de drugs werd de verdachte overgedragen aan de afdeling Narcoticabrigade.

Milton werd voorgeleid en na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld.