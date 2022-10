Bende door RBTP aangehouden na beroving op de openbare weg

Deze vier mannen en een vrouw zijn vanmorgen door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) in Suriname aangehouden. Ze worden ervan verdacht op 8 oktober 2022 een beroving in vereniging te hebben gepleegd in Paramaribo.

Volgens Milton Bisschop, woordvoerder van de Surinaamse politie, hebben de verdachten niet geschroomd om de beroving op de openbare weg te plegen.

Na intensief speurwerk zijn de verdachten S.G. (22), P.D. (24), M.R. (22), W.A. (37) en T.R. (28) aangehouden. Bisschop zegt dat het voertuig waarmee het strafbaar feit is gepleegd (foto), ook is achterhaald en in beslag is genomen.

“RBT Paramaribo heeft als slogan: Als u niet komt, komen wij u halen’. Aan de voortvluchtige en gezochte alsook veroordeelde verdachten is daarom nog steeds de oproep ‘Meld u aan!'”, aldus de woordvoerder.