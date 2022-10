Automobilist verlaat rijhelft en schept bromfietser; slachtoffer niet aanspreekbaar

De politie in Suriname heeft het rijbewijs van de autobestuurder Sandeep J. ingevorderd. Dit nadat hij afgelopen maandag de 47-jarige bromfietser Sherali R. schepte. Het slachtoffer was na de aanrijding niet aanspreekbaar.

Uit het onderzoek blijkt dat de autobestuurder over de Commissaris Weythingweg reed. Hij kwam vanuit het westen en ging richting het oosten, terwijl de bromfietser in de tegenovergestelde richting reed. Ter hoogte van pand nummer 76 verliet Sandeep door tot nog toe onbekende reden zijn rijhelft en kwam op dat van zijn tegenligger, meldt het Korps Politie Suriname.

Daarbij kwam zijn auto tegen de bromfiets van Sherali aan met als gevolg de aanrijding. De politie van het bureau Leiding trof bij aankomst op de locatie de bromfietsbestuurder Sherali R. kermend van pijn op de langs de weg lopende berm aan. Het rijtuig lag niet ver van het slachtoffer alsook een grijs gelakte auto.

Het verkeersslachtoffer heeft vermoedelijk zwaar lichamelijk letsel opgelopen en werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij is ter verpleging opgenomen in de ziekeninrichting en niet aanspreekbaar.

De bestuurder Sandeep die in het bezit is van een geldig Surinaams rijbewijs verkeerde niet onder invloed van alcohol. Hangende het onderzoek is zijn rijbewijs ingevorderd. Beide voertuigen zijn ter herkeuring door de politie in beslag genomen.

De zaak is overgedragen aan Verkeers Unit Midden.