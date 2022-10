Aangehouden douanier is zich van geen enkel kwaad bewust

De douaneambtenaar R.G., die in het verlengde van de aanhouding van ondernemer Jean ‘Saya’ Mixon zelf ook werd aangehouden in Suriname, is zich van geen enkel kwaad bewust. “Hij heeft naar eer en geweten zijn werkzaamheden uitgevoerd”, zegt zijn advocaat Derrick Veira.

R.G. meldde zich dinsdagochtend 11 oktober, na ontboden te zijn door de Surinaamse politie, met zijn advocaat waarna hij werd aangehouden. “Hij heeft een zorgwekkende gezondheidssituatie. Er is nog geen beslissing genomen ten aanzien van de eventuele inverzekeringstelling”, aldus Veira tegenover Waterkant.Net.

Op zaterdag 8 oktober werd douaneambtenaar J.C. reeds in verzekering gesteld, waarbij er een beperking van rechtsverkeer tussen J.C. en zijn advocaat Murwin Dubois is ingesteld. Advocaat Maureen Nibte staat Saya juridisch bij.

Aan alle verdachten is contactverbod opgelegd. In het belang van het onderzoek blijft het drietal in voorarrest.