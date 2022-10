Suriname gastland 29ste Caribbean Development and Cooperation Committee

Suriname is van 12 tot en met 14 oktober 2022 gastland van de 29ste Caribbean Development and Cooperation Council (CDCC). De CDCC wordt in Suriname gehouden omdat naast het voorzitterschap van de Caricom, Suriname nu ook volgens rotatie voorzitter is van de CDCC.

De CDCC is een hulporgaan van de Economische Commissie van de Verenigde Naties voor Latijns America en het Caraibisch gebied (ECLAC), welke op haar beurt een van de belangrijke organen is van de ECOSOC. De CDCC is opgericht in 1975 en maakt zich sterk voor het bevorderen en versterken van economische en sociale samenwerking en integratie tussen de landen van het Caribisch gebied en het bevorderen van samenwerking tussen hen en de landen van Latijns-Amerika.

De CDCC is een regionale vergadering op ministerieel niveau, waaraan veelal ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën deelnemen. Er zijn vaak ook International Financial Institutions, IFI’s en IO’s aanwezig. De secretary- general van de Association of Caribbean States, ACS en de deputy secretary-general van de Caricom zijn ook aanwezig.

De CDCC wordt voorafgegaan door een tweedaagse Caribbean Development Roundtable, dat gezien mag worden als de denktank van de CDCC. Tijdens de CDR en de CDCC vergaderingen gaan de Caribische landen in op onderwerpen die actueel en belangrijk zijn voor de regio zoals, het herstel en herpositioneren van het Caribisch gebied in de nasleep van COVID 19, het opzetten van een Caraïbisch veerkracht fonds (Caribbean Resilience Fund), het schuldenvraagstuk, behalen van de SDG’s in de regio, de statistische capaciteit, economische herstructurering en diversificatie van de economie, het herzien van de implementatie van de Samo traject, meer bekend als de Samoa Pathway, etc.