Ontevreden personeel Streekziekenhuis Marwina barricadeert weg met ambulances

Hedenmorgen heeft ontevreden personeel van het Streekziekenhuis Marwina de Oost-Westverbinding in Suriname gebarricadeerd. Op de foto is te zien dat een tweetal ambulances dwars over de weg zijn geplaatst.

In verband hiermee sprak Waterkant.Net met de gewestelijke politiecommandant van Marowijne. Hij bevestigt dat er sprake is van wegbarricade. Hij weet echter niet wat de exacte reden van de ontevredenheid van het personeel is.

Hij heeft vanmorgen vroeg de rapportage gehad. Intussen zijn de politieambtenaren van station Albina ter plaatse om de zaken in goede banen te leiden.

Later meer informatie.