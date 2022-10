Man in woning overmeesterd en beroofd van geld, parfum en kledingstukken

Drie gemaskerde criminelen van wie een gewapend met een houwer en één met een vuistvuurwapen, hebben dinsdag in de vroege ochtend de 58-jarige bewoner M.M., overmeesterd en beroofd in zijn woning aan de Willemsteeg in Suriname.

Volgens het slachtoffer betreft de buit 10.000 euro, 45.000 Surinaamse dollars en mobiele telefoons. Daarnaast werden twee koffers met daarin waardevolle parfum en kledingstukken ter waarde van 2.000 euro meegenomen.

Het slachtoffer verklaarde dat hij plotseling wakker schrok, nadat hij gestommel in de badkamer hoorde. Hij stond op om een kijkje te nemen en kwam daarbij oog in oog te staan met de indringers. De verdachten overrompelden en mishandelden het slachtoffer.

Ze haalden haast alle vertrekken van de woning overhoop en gingen ervandoor met voormelde goederen en geld. Hoe de verdachten de plaats hebben aangedaan en verlaten is de aangever niet bekend. Het slachtoffer wenste niet medisch behandeld te worden.

De politie van Latour ging na de melding ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.