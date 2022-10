Man aangehouden wegens verkrachting 9-jarig meisje

In Suriname is een man maandagavond door de politie van Paramaribo aangehouden en in verzekering gesteld wegens verkrachting van een 9-jarig meisje.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat het slachtoffer gisteravond alleen thuis was. Ze liep in een slaapjurk op het erf, toen de verdachte, die de wacht hield bij een kerk naar haar toe liep. In het dagelijkse leven verricht de man allerlei klusjes voor de kerk.

Hij greep het kind vast en verkrachtte haar op het erf. Na het incident belde het kind naar een tante, die op haar beurt de politie van het ressort inschakelde.

De wetsdienaren gingen na de melding naar het adres en troffen de man aan, die intussen door omstanders was aangehouden. Hij werd overgebracht naar het politiebureau in Paramaribo.

Het meisje deed haar verhaal, waarna de verdachte na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering is gesteld. Hij kon zijn juiste naam en leeftijd niet doorgeven aan de politie.

Hangende het onderzoek blijft de verdachte in arrest.