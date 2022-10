Legendarische zanger Dennis ‘Dagga’ Tiendari overleden

Opnieuw verliest de Surinaamse muziekwereld een belangrijke entertainer. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de legendarische zanger Dennis ‘Dagga’ Tiendari is overleden.

Diverse muziekvrienden in Nederland en Suriname, waaronder Clifton Braam hebben dat dinsdag laten weten. Het bericht is ook bevestigd door zijn muziekmaat Franky Misiedjan.

Waaraan hij is komen overlijden is nog niet duidelijk. De populaire zanger werd met name bekend als zanger van Cojunto Latinos. Hij was vorige maand nog te zien in Afas live.

Eerder dit jaar had Frans Pinas van Stanvaste Radio in Rotterdam een gesprek met Dagga, dat hieronder te beluisteren is:

Hieronder een optreden van Dagga Tiendari op Kwaku met Bigi Poku Toppers: