Avenue Nine organiseert Krabudag at Villa Thalia Rotterdam

Om het 3-jarig bestaan van Krabudag te vieren, organiseert Avenue Nine op zaterdag 5 november een XXL Krabudag met live optreden van Passion The Band in Villa Thalia. Vanaf nu kun je je aanmelden voor de early bird tickets. Deze feestelijke editie is tegelijkertijd een dinnershow, waarbij een 3 gangen menu wordt geserveerd.

Avenue Nine organiseert vaker speciale Krabudag edities. Zo was de Krabuboot tijdens de Wereldhavendagen afgelopen zomer in Rotterdam een succes. De tickets waren uitverkocht, de boot stroomde vol met gezellige mensen en de sfeer zat er goed in.

Eigenaar Miquil Tjon Kon Fat heeft goede herinneringen aan deze dag: “De beleving op de boot was geweldig. De diversiteit qua mensen aan boord, zowel jong als ouder, die samen krabu aten aan lange tafels vond ik fantastisch te zien. Hoewel er een paar verbeterpunten waren, gaf de energie van de mensen het team van Avenue Nine extra motivatie om de volgende editie nog beter neer te zetten.

“Het mooist vond ik dat de mensen in koor het liedje ‘Bigi sma floot’ van Tranga Rugie zongen. Het was een onvergetelijke dag”, aldus Tjon Kon Fat. Registreren voor de aanstaande show op zaterdag 5 november kan nu via de link avenuenine.nl/krabushow/

Avenue Nine staat nog steeds bekend om hun heerlijke Surinaams/Caribische gerechten. De komende maanden worden meer leuke food events georganiseerd, zoals de Diwalibox, Rotidag ‘All You Can Eat’ XL editie, de Rotiboot en niet te vergeten de Krabuboot in december.