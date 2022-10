Viering Dag der Marrons bij presidentieel paleis

President Chandrikapersad Santokhi heeft op maandag 10 oktober op het presidentieel paleis en op het plein van 10 oktober activiteiten met genodigden ontplooid in het kader van Dag van de Marrons in Suriname.

De Marrons hebben enorme strijd gevoerd tegen onderdrukking en voor het verkrijgen van hun vrijheid, echter werd pas in 1863 officieel de slavernij afgeschaft.

“Als vader des vaderlands zal ik er alles aan doen dat de mens het hoogste goed, vrijheid, zal blijven behouden. Laten we als vrije volken, schouder aan schouder, met wederzijds respect, dit geliefd Suriname tot ontwikkeling brengen voor ons en zij die na ons komen”, gaf president Santokhi aan.

Hij feliciteerde de gehele Surinaamse gemeenschap, maar meer nog de nakomelingen van de marrons.

Op traditionele wijze is later een plengoffer gebracht en zijn kransen gelegd bij het monument op het Plein van 10 Oktober 1760. Vp Brunswijk kwam aan in de bak van een terreinwagen: