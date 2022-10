Suriname wint zilver en goud op Floriade Expo in Almere

Gisteren werd in Almere de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 afgesloten. Ook Suriname deed mee aan deze tentoonstelling en heeft een zilveren en gouden award gewonnen.

Suriname deed met een eigen paviljoen mee onder de onder de noemer ‘Suriname: The Greenest Place. Since Ever.’ In de categorie voor het mooiste paviljoen won het Suriname paviljoen zondag zilver voor haar award winning interial design and landscaping. Daarnaast werd er ook goud gewonnen en wel in de vorm van een cultural award.

Op vrijdag werd op de Floriade, dat als thema Growing Green Cities had meegekregen, ook een intentieverklaring tussen Suriname en Flevoland getekend om te gaan samenwerken aan ontwikkeling van een duurzame voedselketen in Suriname.

De provincie en Suriname willen bijvoorbeeld innovaties realiseren om de landbouwproductie in Suriname te verduurzamen en te verhogen. Onderwerpen als irrigatie, watermanagement en verantwoorde gewasbescherming in de (organische) landbouw zijn daarbij volgens de partijen belangrijk.