Man overtreedt beschermingsbevel en mishandelt zijn ex

De 39-jarige Andy M. is door de politie in Suriname in verzekering gesteld wegens overtreding van de Wet Bestrijding Huiselijk Geweld (BHG) alsook mishandeling en bedreiging van zijn ex-vrouw.

Uit onderzoek blijkt dat de verdachte en zijn ex een relatie van 20 jaren hadden, waaruit vijf kinderen werden geboren. Volgens de vrouw werd ze vaker mishandeld, waarna zij de relatie met haar partner beëindigde.

Sinds vorig jaar heeft zij een beschermingsbevel aangevraagd, die de rechter aan haar heeft verstrekt.

Op donderdag 29 september was zij aan de Klepperstraat bij haar ex- schoonfamilie om geld te ontvangen. De verdachte ontmoette haar ter plaatse, waarna ze bij het zien van haar ex wegliep.

De man reed haar vervolgens tegemoet, waarbij hij haar in een wurgreep vasthield. Ze werd daarbij mishandeld en met de dood bedreigd. De vrouw stapte naar de politie en deed aangifte tegen haar ex.

De politie van Latour heeft de verdachte na de aangifte aangehouden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd hij in verzekering gesteld.