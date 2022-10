Klant slaat telefoon taxichauffeur stuk en mishandelt politie tijdens aanhouding

Een klant die vanmorgen vroeg een taxi bestelde heeft na een discussie over de betaling van de rit, een mobiele telefoon van de taxichauffeur weggenomen en deze daarna vernield. Ook zou hij twee agenten tijdens zijn aanhouding hebben mishandeld met als gevolg dat beide agenten pijn over hun lichaam hebben opgelopen en medisch behandeld zijn.

Ondanks dit alles werd de man, die onder invloed van alcohol of drugs verkeerde, met versterking van collega’s naar het politiebureau van Lelydorp overgebracht ter voorgeleiding.

Volgens de taxichauffeur reed hij omstreeks 06.45u te Lelydorp. Er kwam een klant, die een taxi bestelde met als bestemming de Suralcoweg. Gekomen ter hoogte van een fastfood restaurant aan de Indira Gandhiweg bracht de taxichauffeur zijn auto tot stilstand, omdat hij en de klant onderweg naar de plaats van bestemming een woordenwisseling kregen over de prijs van de rit.

De klant pakte de telefoon van de taximan, die in de wagen aan de oplader was. Daarna rende hij in de richting van een bandenzaak. De aangever ging hem achterna, waarbij beide mannen in een worsteling raakten. Bij die gelegenheid sloeg de verdachte de weggenomen telefoon stuk.

Het lukte de aangever niet om de verdachte aan te houden daar hij vreselijk tekeer ging en hij niet opgewassen was tegen hem. De verdachte maakte zich uit de voeten, waarna de benadeelde taxichauffeur naar het politiebureau van Lelydorp reed en aangifte deed. Twee agenten gingen voor onderzoek met de aangever mee.

De verdachte werd in de directe omgeving ter hoogte van een tankstation gesignaleerd. Tijdens de aanhouding verzette de man zich vreselijk tegenover de politiemannen, waarbij de agenten slagen moesten incasseren en daardoor pijn leden. De man werd na zijn aanhouding, met behulp van collega’s overgebracht naar het politiebureau.

De agenten die van pijn klaagden, werden door hun collega naar de Spoedeisende Hulp vervoerd voor behandeling. Op het politiebureau aangekomen verdachte ging de verdachte vreselijk tekeer. Hij zal na ontnuchterd te zijn worden voorgeleid bij een hulpofficier, die na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie een beslissing zal nemen over de inverzekeringstelling van deze driftkop.