Glasvezel project moet zorgen voor beter internet in alle districten

Op maandag 10 oktober wordt het glasvezelproject van Telesur in Moengo gelanceerd. Landelijk zullen alle hangkoperverbindingen vervangen worden met glasvezel.

Het is de bedoeling om glasvezel landelijk uit te rollen in alle districten, zodat betrouwbaar internet beschikbaar wordt voor een ieder in Suriname.

De zogenaamde ‘Fiber to the home’ is kenmerkend bij dit project waarbij er naast de glasvezellijnen langs de straten, ook een koppeling wordt gemaakt naar de woningen voor een betere verbinding aan huis.

Vorig week vond in Nickerie de lancering van de 3e fase, van het glasvezelproject van Telesur plaats. Dit is een vervolg van de fase 1 en fase 2 van de uitgevoerde projecten in 2017-2019.

Als aandeelhouder van Telesur heeft de Surinaamse regering toestemming gegeven om deze investering te doen voor het welzijn van de natie.