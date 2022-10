Overvaller slaat winkelier met hamer bij mislukte roof

Een winkelier in Suriname is zaterdag op klaarlichte dag met een hamer aangevallen, bij een mislukte roof. Dit gebeurde in het district Para. De 53-jarige winkelier F.C. en zijn echtgenoot L.B. vochten met de rover terug, waardoor hij niets kon buitmaken.

De verdachte liep de winkel binnen, ging achter de kassa en viel de winkelier meteen met een hamer aan. Door de slag liep hij een barstwond aan het hoofd op. Hierna kwam zijn vrouw ook ter plaatse, die hem te hulp schoot.

Beide slachtoffers worstelden vervolgens met de dader. Het is de verdachte daardoor niet gelukt zijn daad te voltooien. Hij rende de winkel uit en reed op een bromfiets richting Domburg. De vrouw liep vanwege de worsteling zwellingen aan haar lichaam op.

Volgens het winkeliersechtpaar was de rover gekleed in een lange broek en een hem met lange mouwen. Van de dader ontbreekt nog elk spoor.