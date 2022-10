Man die al 40 jaar in Nederland woont wordt uitgezet naar Suriname

Een 61-jarige man die begin jaren 80 vanuit Suriname naar Nederland kwam en dus al ruim 40 jaar in Nederland woont, dreigt te worden uitgezet naar Suriname door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De reden daarvoor is dat hij enkele maanden te lang in het buitenland verbleef.

Het zit zo dat mensen met een verblijfsvergunning in Nederland, niet langer dan zes maanden weg mogen blijven uit Nederland. In 2017 werd zijn verblijfsvergunning ingetrokken omdat hij te lang in het buitenland was geweest.

De opa van drie Nederlandse kleinkinderen is analfabeet en kende deze regel niet. Hij dreigt nu te worden uitgezet naar Suriname. Een land waar hij naar zijn zeggen helemaal niets mee heeft.

Zijn advocaat zegt tegen het Algemeen Dagblad dat de man formeel inderdaad te laat is. “Maar ik mis hier de menselijke maat. Het is een man die analfabeet is en meer dan 40 jaar in Nederland woont. Hij heeft al zijn familie en vrienden hier, is in Nederland geworteld en heeft hier zijn werk”, aldus de raadsman tegen de krant.